In Loving Memory of Maria Carmen Hurtado Garcia

Maria Carmen Hurtado Garcia

August 3rd, 1958 – October 19th, 2025

Visita

Oct 27 from 5-7pm

Oak Ridge Funeral Care

1001 E Grace Ave in Haines City

Misa

Oct 28 at 2pm

St Ann Catholic Church

1265 Robinson Dr in Haines City

