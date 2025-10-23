October 23, 2025 Allison FacebookTwitterYoutube - Advertisement - Latest Posts Obituaries In Loving Memory of Maria Carmen Hurtado Garcia Bartow Joint-Use Fire Rescue Station Planned for Polk County and City of Bartow Entertainment New Horizon Church Hosting Trunk or Treat in Haines City Polk State College Crespo and Narewski Named to All-FCSAA Team as Polk State Heads to Miami Tournament In Loving Memory of Maria Carmen Hurtado Garcia 145 Share FacebookTwitter Maria Carmen Hurtado Garcia August 3rd, 1958 – October 19th, 2025 Visita Oct 27 from 5-7pm Oak Ridge Funeral Care 1001 E Grace Ave in Haines City Misa Oct 28 at 2pm St Ann Catholic Church 1265 Robinson Dr in Haines City Allison See Full Bio October 23, 2025 Allison FacebookInstagramTwitterYoutube RELATED ARTICLES Obituaries In Loving Memory of Dr. Phillip A. Pitts of Haines City Obituaries In Loving Memory of Enrique Coyt Coyt Obituaries In Loving Memory of John Luis “JonJon” Ramos Obituaries In Loving Memory of Ronald E. Hanson Obituaries In Loving Memory of Kenneth A. “Nick” Nixon of Davenport Latest Posts Bartow Joint-Use Fire Rescue Station Planned for Polk County and City of Bartow Entertainment New Horizon Church Hosting Trunk or Treat in Haines City Polk State College Crespo and Narewski Named to All-FCSAA Team as Polk State Heads to Miami Tournament CRIME Haines City Police Searching for Driver in 10th Street Hit-and-Run Crash - Advertisement - Don't Miss Bartow Joint-Use Fire Rescue Station Planned for Polk County and City of Bartow Entertainment New Horizon Church Hosting Trunk or Treat in Haines City Polk State College Crespo and Narewski Named to All-FCSAA Team as Polk State Heads to Miami Tournament CRIME Haines City Police Searching for Driver in 10th Street Hit-and-Run Crash Obituaries In Loving Memory of Dr. Phillip A. Pitts of Haines City