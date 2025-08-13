In Loving Memory of Jose Alonso Juarez

Jose Alonso Juarez, 51, of Bradenton, FL, passed away on August 7, 2025. He was born on March 12, 1974, in Piedras Negras, Mexico to Margarita Rodriguez and Jose Ines Juarez. He moved to Bradenton in 2003 from Haines City and built a life filled with love, hard work, and creativity.

Jose worked as the Culinary Director for American House, where his passion for cooking shined through every dish he created. A strong family man, he found joy in bringing people together through his food. His curiosity, creativity, and dedication led him to master thousands of recipes, and in recent years, he rekindled a love for woodworking—always ensuring his talents were used to touch the hearts of others.

He is survived by his loving wife, Elizabeth Juarez; his son, Benito Alonso Juarez; daughters, Yesenia Margarita Salinas and Vanessa Margarita Juarez; granddaughter, Harper Juarez; father, Jose Ines Juarez; brothers, Rogelio Juarez and Luis Juarez; and sisters, Alejandra Juarez and Eunice Juarez. He is now reunited in heaven with his beloved mother, Margarita Rodriguez.

Jose’s legacy of love, creativity, and devotion to family will continue to inspire all who knew him.

“To all my friends and family- I will see you when I see you” — Jose Alonso Juarez

Family and friends will gather to honor his life on Saturday, August 16, 2025, beginning with visitation at 11:00 a.m. and a funeral service at 12:00 p.m., all at Oak Ridge Funeral Care in Haines City. Following the service, military honors will take place at Forest Hill Cemetery.

José Alonso Juárez, de 51 años, de Bradenton, FL, falleció el 7 de agosto de 2025. Nació el 12 de marzo de 1974 en Piedras Negras, México, hijo de Margarita Rodríguez y José Inés Juárez. En 2003 se mudó de Haines City a Bradenton, donde construyó una vida llena de amor, trabajo arduo y creatividad.

José trabajó como Director Culinario en American House, donde su pasión por la cocina se reflejaba en cada platillo que preparaba. Hombre de gran amor por su familia, encontraba alegría en reunir a las personas a través de su comida. Su curiosidad, creatividad y dedicación lo llevaron a dominar miles de recetas y, en los últimos años, a retomar su amor por la carpintería, siempre procurando que sus talentos sirvieran para tocar el corazón de los demás.

Le sobreviven su amada esposa, Elizabeth Juárez; su hijo, Benito Alonso Juárez; sus hijas, Yesenia Margarita Salinas y Vanessa Margarita Juárez; su nieta, Harper Juárez; su padre, José Inés Juárez; sus hermanos, Rogelio Juárez y Luis Juárez; y sus hermanas, Alejandra Juárez y Eunice Juárez. Ahora se encuentra reunido en el cielo con su querida madre, Margarita Rodríguez.

El legado de amor, creatividad y devoción a la familia de José seguirá inspirando a todos los que lo conocieron.

“A todos mis amigos y familiares: nos veremos cuando nos veamos” — José Alonso Juárez

La familia y los amigos se reunirán para honrar su vida el sábado 16 de agosto de 2025, comenzando con una visita a las 11:00 a.m., seguida de un servicio fúnebre a las 12:00 p.m., todo en Oak Ridge Funeral Care en Haines City. Después del servicio, se llevarán a cabo honores militares en el Forest Hill Cemetery.