October 29, 2026 Allison FacebookXYoutube - Advertisement - Latest Posts Events CrossFit Winter Haven Hosting Trunk or Treat Event October 29 Events Discovery High School Hosting Trunk or Treat on Halloween Events The Meadows at Cypress Gardens to Host Trick-or-Treat Event Friday Lake Wales ADVERTISEMENT OF SALE Discovery High School Hosting Trunk or Treat on Halloween 163 Share FacebookX On Saturday, October 31 join Discovery High school for a trick or treat event. It will be a fun and safe place to spend your Halloween! There will be candy, activities and hot dogs. Time: 5-7 pm 640 Evenhouse Rd in Lake Alfred Source Discovery High School Allison See Full Bio October 29, 2026 Allison FacebookInstagramXYoutube RELATED ARTICLES Events CrossFit Winter Haven Hosting Trunk or Treat Event October 29 Events The Meadows at Cypress Gardens to Host Trick-or-Treat Event Friday Events Astoria Health & Rehabilitation Center Hosting Alice in Wonderful Trunk or Treat Events Trot or Treat Being Hosted at Hope Equine Rescue on Sat Oct. 31 Events Lakeland Harley-Davidson to Host Family-Friendly Trike or Treat Event on Halloween Latest Posts Events CrossFit Winter Haven Hosting Trunk or Treat Event October 29 Events The Meadows at Cypress Gardens to Host Trick-or-Treat Event Friday Lake Wales ADVERTISEMENT OF SALE Obituaries In Loving Memory of James Daniel “Danny” Brantley - Advertisement - Don't Miss Events CrossFit Winter Haven Hosting Trunk or Treat Event October 29 Events The Meadows at Cypress Gardens to Host Trick-or-Treat Event Friday Lake Wales ADVERTISEMENT OF SALE Obituaries In Loving Memory of James Daniel “Danny” Brantley Auburndale Auburndale Resident Bringing Halloween to Life with 90-Plus Animatronics at Haunted Yard This Saturday - Advertisement - - Advertisement - - Advertisement - - Advertisement -