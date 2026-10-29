Allison
Allison
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Discovery High School Hosting Trunk or Treat on Halloween

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On Saturday, October 31 join Discovery High school for a trick or treat event. It will be a fun and safe place to spend your Halloween!

There will be candy, activities and hot dogs.

Time: 5-7 pm

640 Evenhouse Rd in Lake Alfred

Poster for a Trunk or Treat event with kids in costumes holding bowls of candy on a purple Halloween background with pumpkins and spiderwebs.
Source Discovery High School
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Allison
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Allison
Allison

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