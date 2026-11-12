This Weekend in Winter Haven: Events for Nov. 13–15, 2026

Here’s what’s happening in Winter Haven this weekend, Nov. 13–15, 2026. Every event below was checked against an official city, venue or organizer source.
Featured this weekend
Seussical the Musical
When: Friday, Nov. 13, and Saturday, Nov. 14, 7:30 p.m.; Sunday, Nov. 15, 2:30 p.m.
Where: Polk State Winter Haven Fine Arts Theatre, 999 Avenue H NE, Winter Haven
Cost: $10 general public; free for students, Polk State faculty and staff
Polk State Theatre presents Seussical the Musical. The run continues Nov. 19–22.
Live Music at Bowen Yard
When: Friday, Nov. 13, and Saturday, Nov. 14, 5:30–8 p.m.
Where: Bowen Yard, 308 4th St. SW, Winter Haven
Live music at Bowen Yard on Friday and Saturday evenings.
Winter Haven Farmers Market
When: Saturday, Nov. 14, 9 a.m.–1 p.m.
Where: Magnolia Avenue between 2nd Street SW and 3rd Street SW, Winter Haven
The Saturday farmers market sets up downtown on Magnolia Avenue.
Winter Haven Honors: Veterans Day Celebration
When: Saturday, Nov. 14, 10 a.m.–noon
Where: Martin Luther King Jr. Park, Lake Silver Drive, Winter Haven
Cost: Free
Winter Haven honors local veterans with a celebration at Martin Luther King Jr. Park on Lake Silver.
Nitro Bingo
When: Sunday, Nov. 15, 6–7:30 p.m. (doors open 5 p.m.)
Where: Ritz Theatre, 263 W. Central Ave., Winter Haven
Cost: $30 for all 15 games, paid on site only; 18+
Fifteen games of bingo at the Ritz Theatre, with $1,350 in prizes.
Tony Dabas from TikTok!
When: Sunday, Nov. 15, 8 p.m.
Where: Laugh Out Lounge, 19 3rd St. NW, Winter Haven
Comedian Tony Dabas, from TikTok, performs at Laugh Out Lounge.
Plans can change. Check with organizers before you go.