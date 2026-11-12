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This Weekend in Winter Haven: Events for Nov. 13–15, 2026

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Here’s what’s happening in Winter Haven this weekend, Nov. 13–15, 2026. Every event below was checked against an official city, venue or organizer source.

Featured this weekend

Seussical the Musical

When: Friday, Nov. 13, and Saturday, Nov. 14, 7:30 p.m.; Sunday, Nov. 15, 2:30 p.m.
Where: Polk State Winter Haven Fine Arts Theatre, 999 Avenue H NE, Winter Haven
Cost: $10 general public; free for students, Polk State faculty and staff

Polk State Theatre presents Seussical the Musical. The run continues Nov. 19–22.

Live Music at Bowen Yard

When: Friday, Nov. 13, and Saturday, Nov. 14, 5:30–8 p.m.
Where: Bowen Yard, 308 4th St. SW, Winter Haven

Live music at Bowen Yard on Friday and Saturday evenings.

Winter Haven Farmers Market

When: Saturday, Nov. 14, 9 a.m.–1 p.m.
Where: Magnolia Avenue between 2nd Street SW and 3rd Street SW, Winter Haven

The Saturday farmers market sets up downtown on Magnolia Avenue.

Winter Haven Honors: Veterans Day Celebration

When: Saturday, Nov. 14, 10 a.m.–noon
Where: Martin Luther King Jr. Park, Lake Silver Drive, Winter Haven
Cost: Free

Winter Haven honors local veterans with a celebration at Martin Luther King Jr. Park on Lake Silver.

Nitro Bingo

When: Sunday, Nov. 15, 6–7:30 p.m. (doors open 5 p.m.)
Where: Ritz Theatre, 263 W. Central Ave., Winter Haven
Cost: $30 for all 15 games, paid on site only; 18+

Fifteen games of bingo at the Ritz Theatre, with $1,350 in prizes.

Tony Dabas from TikTok!

When: Sunday, Nov. 15, 8 p.m.
Where: Laugh Out Lounge, 19 3rd St. NW, Winter Haven

Comedian Tony Dabas, from TikTok, performs at Laugh Out Lounge.

Plans can change. Check with organizers before you go.

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