Ridge Events
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This Weekend in Lake Wales: Events for Nov. 13–15, 2026

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Here’s what’s happening in Lake Wales this weekend, Nov. 13–15, 2026. Every event below was checked against an official city, venue or organizer source.

Featured this weekend

Lake Wales Live

When: Friday, Nov. 13, 5:30–8:30 p.m.
Where: Downtown Market Plaza, 20 N. Market Place, Lake Wales
Cost: Free

A free outdoor concert and block party downtown, with food trucks and vendors.

3rd Annual Lake Wales Arts Council Plein Air Symposium

When: Saturday, Nov. 14, 9 a.m.–5 p.m.; Sunday, Nov. 15, 9 a.m. start
Where: Bok Tower Gardens, 1151 Tower Blvd., Lake Wales
Cost: $250 per person for the full weekend (includes Gardens admission; no member discount)

A painting workshop at Bok Tower Gardens. Registration is required.

Soul of Motown: Florida’s Time Machine to Hitsville, USA

When: Saturday, Nov. 14, 7–9 p.m.
Where: Bok Tower Gardens, 1151 Tower Blvd., Lake Wales
Cost: Free for members; $25 non-member adults, $12 non-member ages 6–17, free age 5 and under (includes Gardens admission)

Soul of Motown is performed live on the Oval at Bok Tower Gardens.

Saturday Night Rodeo

When: Saturday, Nov. 14, 7:30 p.m.
Where: Westgate River Ranch Resort & Rodeo, 3200 River Ranch Blvd., River Ranch
Cost: Guests: adults $34.95, children $29.95. Owners: adults $29.95, children $19.95

The Saturday night rodeo at Westgate River Ranch, in the Lake Wales area.

Plans can change. Check with organizers before you go.

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Ridge Events
Ridge Events

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