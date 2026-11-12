This Weekend in Lake Wales: Events for Nov. 13–15, 2026

Here’s what’s happening in Lake Wales this weekend, Nov. 13–15, 2026. Every event below was checked against an official city, venue or organizer source.
Featured this weekend
Lake Wales Live
When: Friday, Nov. 13, 5:30–8:30 p.m.
Where: Downtown Market Plaza, 20 N. Market Place, Lake Wales
Cost: Free
A free outdoor concert and block party downtown, with food trucks and vendors.
3rd Annual Lake Wales Arts Council Plein Air Symposium
When: Saturday, Nov. 14, 9 a.m.–5 p.m.; Sunday, Nov. 15, 9 a.m. start
Where: Bok Tower Gardens, 1151 Tower Blvd., Lake Wales
Cost: $250 per person for the full weekend (includes Gardens admission; no member discount)
A painting workshop at Bok Tower Gardens. Registration is required.
Soul of Motown: Florida’s Time Machine to Hitsville, USA
When: Saturday, Nov. 14, 7–9 p.m.
Where: Bok Tower Gardens, 1151 Tower Blvd., Lake Wales
Cost: Free for members; $25 non-member adults, $12 non-member ages 6–17, free age 5 and under (includes Gardens admission)
Soul of Motown is performed live on the Oval at Bok Tower Gardens.
Saturday Night Rodeo
When: Saturday, Nov. 14, 7:30 p.m.
Where: Westgate River Ranch Resort & Rodeo, 3200 River Ranch Blvd., River Ranch
Cost: Guests: adults $34.95, children $29.95. Owners: adults $29.95, children $19.95
The Saturday night rodeo at Westgate River Ranch, in the Lake Wales area.
Plans can change. Check with organizers before you go.